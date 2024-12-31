На Таймс-сквер прошла акция по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира – ФОТО

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и наступающего Нового года, на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке состоялась акция, организованная при поддержке Комитета по работе с диаспорой и Федерацией азербайджанской молодежи Америки (AAYF).

На одном из LED-экранов в центре площади был показан видеоролик, в котором были показаны флаг Азербайджана, наша история и культура, национальные атрибуты, а также карта Азербайджана.

Члены AAYF, обучающиеся в США, информировали туристов и местных жителей о ходе акции, продолжавшейся в течении дня.

Стоит отметить, что азербайджанская община в США ежегодно организует подобные мероприятия, проводя массовые акции в различных штатах и крупных городах страны, информируя местное население о событиях, связанных с Азербайджаном.