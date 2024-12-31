Сотрудники полиции продолжают работу в усиленном режиме - ФОТО - ВИДЕО

31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира и Новый год, в связи с чем Министерство внутренних дел уделяет особое внимание мерам безопасности по всей стране.

Сотрудники полиции продолжают свою работу в усиленном режиме для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах и в местах массового скопления людей.

«Рекомендуем всем соблюдать правила и выполнять законные требования сотрудников полиции, обеспечивающих общественный порядок» - отмечают в МВД.