Мать погибшего пилота: «Саша был и останется ангелом навсегда» - ВИДЕО

Мать погибшего в результате крушения самолета AZAL пилота Александра Кальянинова Елена Кальянинова выразила благодарность всем, кто был рядом с ней в такие тяжелые для нее дни.

«Благодарю всех за то, что вы рядом и помните, и любите Сашу, потому что его невозможно было не любить, он был и останется нашим солнышком и ангелом навсегда» - пишет Е. Кальянинова в социальной сети Facebook.

Напомним, что 29 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении погибшим членам экипажа самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение вблизи Актау, звание Национального героя Азербайджана - звание Национального героя Азербайджана присвоено Кшнякину Игорю Ивановичу (посмертно), Кальянинову Александру Георгиевичу (посмертно) и Алиевой Хокюме Джалил гызы (посмертно).