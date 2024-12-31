На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом МВД распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
На указанных ниже участках наблюдается затрудненное движение:
- Улица Самеда Вургуна - от пересечения с улицей Льва Толстого в направлении проспекта Нефтяников;
- Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
- Улица Зарифа Алиевой;
- Проспект Микаила Усейнова - от Площади Флага в направлении круга «Азнефть».
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