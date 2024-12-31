На этих улицах Баку затруднено движение транспорта – ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом МВД распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

На указанных ниже участках наблюдается затрудненное движение:

- Улица Самеда Вургуна - от пересечения с улицей Льва Толстого в направлении проспекта Нефтяников;

- Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

- Улица Зарифа Алиевой;

- Проспект Микаила Усейнова - от Площади Флага в направлении круга «Азнефть».