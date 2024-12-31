Русский драмтеатр приглашает на Новогодний карнавал: Чудеса, сказки и любимые герои – ВИДЕО

Русский драматический театр приглашает зрителей окунуться в мир чудес и сказок на Новогоднем карнавале.

28 и 29 декабря в Русском драматическом театре с огромным успехом и при полном аншлаге прошло уникальное музыкальное представление «Новогодний карнавал с Дедом Морозом», наполненное яркими интерактивами, любимыми героями и праздничной атмосферой.

Данное представление юные зрители смогут увидеть и в начале 2025 – 3 и 4 января они смогут стать частью этого волшебного праздника.

«Новогодний Карнавал - это грандиозное шоу, где добро сражается с тьмой, а зрители становятся участниками невероятной истории. Вас ожидает волшебное приключение с участием: Деда Мороза и Снегурочки, которые принесут праздник в каждый уголок, Злой Королевы, которая попытается отменить праздник, но разве добро позволит ей это? Барби и Кена, готовых осветить сцену своей радостью, а также любимых героев Marvel - Тор, Леди Тор, Доктора Стрэндж и Чёрной Вдовы! Не обойдется без Алисы, Белого Кролика, Чеширского Кота, Соника и Пикачу, которые станут вашими проводниками в мир приключений. И, конечно, вас ждут Эльза, Олаф, Анна, Микки и Минни Маус, Бель и Чудовище, Жасмин и Аладдин - все они готовы дарить новогоднюю сказку вам и вашим детям!» - отметили в театре.

Январские шоу обещают быть незабываемым: вас ждут увлекательные игры, загадки и танцы, а каждый зритель станет частью волшебной истории.

Билеты уже в продаже в кассах театра и на сайте iTicket.az по следующей ссылке.

Номер для справок: +99412-493-00-63