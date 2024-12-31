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Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись после семи лет суда

Феликс Вишневецкий12:37 - Сегодня
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись после семи лет суда

Звезды Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись спустя семь лет судебных разбирательств.

Издание InTouch Weekly ссылаясь на источник близкий к окружению актеров, сообщает, что переговоры Б.Питта и А.Джоли проходили мучительно, но им удалось прийти к соглашению и урегулировать беспокоящие обоих вопросы и спустя семь лет судебных разбирательств артистам удалось уладить разногласия.

Сообщается, что Анджелина Джоли сохранит основную опеку над тремя детьми в возрасте до 18 лет, а Брэд Питт будет иметь право видеться с ними. Актер также передаст бывшей супруге 250 миллионов долларов (425 млн. манатов) за то, чтобы остаться единственным владельцем винодельни Chateau Miraval во Франции.

«Они потратили так много денег на все эти судебные баталии, в том числе на борьбу за опеку, что Анджелина в конечном итоге могла бы разориться. Поэтому было разумно сократить ее потери. Это огромная победа Брэда», - цитирует издание свой источник.

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