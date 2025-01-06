МИД Ирана: Ведем переговоры по Зангезурскому коридору

Иранская делегация вскоре посетит Турцию для переговоров по Зангезурскому коридору.

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багайи.

Дипломат отметил, что Зангезурский коридор является не политическим, а скорее техническим вопросом, имеющим очень специфическую историю между двумя странами.

«У Ирана неизменная позиция. Иран приветствует расширение сотрудничества в транспортной сфере, но подчеркивает, что суверенные права стран необходимо уважать», - сказал Багайи.

Он добавил, что иранская делегация вскоре посетит Турцию в связи с переговорами по Зангезурскому коридору: «Возможно, в ближайшее время наша делегация с участием представителей соответствующих структур посетит Турцию для подробного обсуждения этого вопроса. Надеемся, что вопрос будет решен в ближайшее время».