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Раскрыт райдер EMIN’а

Феликс Вишневецкий13:39 - Сегодня
Раскрыт райдер EMIN’а

Народный артист Азербайджана EMIN раскрыл в интервью YouTube проекту «Шариф покажет» подробности своего звездного райдера.

«Вода в гримерке, иногда я голодный, бывает сыр, хлеб. Раньше мне клали колбасу и рыбу, но они плохо пахнут потом в гримёрке. И кола. Открывалка. Вот сегодня мы смотрели, что не было никогда открывалки, оказывается, она не была прописана в райдере», - рассказывает EMIN в интервью «Шариф покажет».

Говоря об отеле и транспорте, прописанных в райдере, EMIN отмечает следующее: По транспорту стоит там какая-то машина, Мерседес или BMW, но тоже это условность, приедет другая, я никогда не обращу на это внимание. Ну и гостиница, чтобы это был там самый хороший отель в том городе, где мы остаемся. Вот сегодня в Пензе мы оставались в самом хорошем отеле, он 3 звезды. Там просто нет лучше».

Народный артист также подчеркнул, что абсолютно не капризный человек: «Я состоятельный человек, успешный. Если что-то в туре не хватает, со мной есть помощник, который пойдёт и купит мне это».

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