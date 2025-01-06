Задержан один из основных поставщиков наркотиков – ВИДЕО

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД продолжают операции с целью предотвращения незаконного оборота наркотических средств в праздничные дни.

В результате проведённого мероприятия 1 января на территории Абшеронского района был задержан 43-летний Вагиф Сафаров, ранее неоднократно судимый – у него было обнаружено около 30 килограммов марихуаны, обогащённой психотропными веществами, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В.Сафаров получил наркотики через гражданина Ирана, чья личность сейчас расследуется, и планировал распределить их по различным адресам в Абшеронском районе, уведомив об этом наркоторговца.

Отмечается, что задержанный был одним из основных поставщиков наркотиков на территории страны. По факту возбуждено уголовное дело, в отношении В.Сафарова по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста, расследование продолжается.