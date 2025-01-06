В дни новогодних праздников в службу скорой помощи поступило рекордное количество обращений

В нерабочие дни в связи с Новым годом Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи работал в усиленном режиме, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

В дни праздничных каникул (с 30.12.2024 по 05.01.2025) в службу скорой медицинской помощи по всей республике поступило в общей сложности 39 881 вызов. Из них 18 597 было зафиксировано в Баку, а 21 284 - в регионах.

Из всех обратившихся в службу скорой медицинской помощи по республике в общей сложности 3 156 человек были госпитализированы в различные медицинские учреждения, другим была оказана неотложная помощь на месте. Из госпитализированных 1 321 человек был в Баку, а 1 835 - в регионах.

В службу скорой и неотложной медицинской помощи поступило наибольшее количество вызовов 1 января в городе Баку – в этот день количество обращений составило 2 771, что является рекордным показателем по сравнению с предыдущими годами.

В TƏBİB отмечают, что основные причины вызовов были связаны с повышением артериального давления, различными травмами, диспепсическими симптомами, кардиологическими и респираторными заболеваниями и т.д.