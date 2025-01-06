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Возвращение «Cücələrim»: Архивное видео Сугры Багирзаде стало хитом в Сети - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:16 - Сегодня
Возвращение «Cücələrim»: Архивное видео Сугры Багирзаде стало хитом в Сети - ВИДЕО

В начале января заслуженная артистка Азербайджана, актриса кино и театра Сугра Багирзаде поделилась на своей странице в социальной сети Instagram архивным видео, которое за короткое время набрало более 8 млн просмотров и около 500 тысяч лайков, количество которых продолжает расти.

Такой резонанс в социальной сети произвело видео выступления С.Багирзаде с песней «Cücələrim», исполненной ею на декаде азербайджанской культуры в Москве в 1959 году на сцене Большого театра – подчеркнем, что именно в исполнении Сугры Багирзаде и в сопровождении Государственного симфонического оркестра Азербайджана под руководством маэстро Ниязи песня «Cücələrim» вошла в сборник «Лучшие детские голоса мира».


«Видео моего выступления 1959 года на сцене Большого театра набирает миллионы просмотров по всему миру. Решила поделиться с вами из первых рук полной оригинальной версией «Cücələrim». Вскоре после этого песня была переведена на более чем 100 языков и в моём исполнении вошла в сборник «Лучшие детские голоса мира». Сегодня, через 65 лет в сети появилось видео под названием Jujalarim Funk, это ремикс, в котором используется мой голос, а невинное детское оригинальное видео демонизируется, и комментаторы не стесняются в выражении своих черных фантазий», - рассказывает С.Багирзаде на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам заслуженной артистки, «правда проста и прекрасна»: «Талантливейшая хореографическая постановка Браиловской Б.А. и педагога по пению А.Джеванширова, гениальная музыка Г.Гусейнли, слова Т.Муталлибова, аккомпанемент симфонического оркестра под руководством маэстро Ниязи, детский энтузиазм и идеальная организация выступления. Очень горжусь тем, что я имею к этому отношение. Долгой жизни «Cücələrim» и нашей памяти о детстве, дружбе, любви и радости».


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