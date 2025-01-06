Хулиганство спортсменов в Баку: Что известно об инциденте?

Разборки спортсменов, являющихся представителями Федерации кикбоксинга, стали злободневной темой в Азербайджане.

Вчера пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана распространила информацию о том, что 4 января около 03:00 в Хатаинском районе Баку произошел инцидент на почве хулиганства, организованный группой спортсменов. Сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые в совершении правонарушения - Эльнур Гамидов, Эльчин Гусейнов и Эльвин Мамедов. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании соответствующей статьи Уголовного кодекса АР.

Э.Гамидов и Э.Гусейнов работают тренерами по кикбоксингу, а Э.Мамедов является преподавателем бокса.

Чуть позже стали известны новые подробности инцидента. По данным сайта prosport.az, пострадавшим в результате инцидента оказался майор Государственной пограничной службы, преподаватель кикбоксинга, заслуженный тренер и заслуженный мастер спорта Фуад Зейналов. Нападение на него произошло у ресторана Yavan рядом с прокуратурой Хатаинского района. Группа людей напала на него, когда он выходил из ресторана.

На фото: Фуад Зейналов

Еще позже стало известно, что в связи с инцидентом сотрудниками Главного управления полиции Хатаинского района задержан еще один человек. Это чемпион мира и Европы по кикбоксингу, вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Рамал Асланов.

На фото: Рамал Асланов

Prosport.az пишет, что Рамал Асланов, известный по прозвищу "Лорд", подозревается в организации нападения на Фуада Зейналова.

Несмотря на то, что Р.Асланов и Ф.Зейналов работали в одной федерации, их отношения долгое время были холодными.