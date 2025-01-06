В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой в первой половине дня 6 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

В Баку, на Абшеронском полуострове, а также в Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Имишли, Саатлы, Сабирабаде, Сальянe, Бейляганe, Агджабеди, Геранбое, Нафталане, Барде, Тертере, Евлахе, Агдаме, Дашкесане, Гяндже, Гёйгёле, Шамкире, Мингячевире, Джалилабаде, Билясуваре, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Нефтчале, Гаджигабуле, Шеки, Загатале, Гахе, Гобустане, Шабране, Хачмазе, Сиязане, Гусаре и Хызы ожидается северо-западный ветер.

В соответствии с желтым предупреждением, скорость ветра составит 13,9–20,7 м/с.