Во втором сезоне сериала «Игра в кальмара» можно увидеть флаг Азербайджана – ФОТО

Второй сезон южнокорейского сериального хита «Игра в кальмара» вышел на стриминговой платформе Netflix 26 декабря 2024 года.

Часть событий четвертого эпизода проекта происходит в локации, стилизованной под школьный дворик, где герои «Игры в кальмара» проходят очередное испытание – в этот раз участникам смертельно опасного испытания за пять минут необходимо победить в пяти мини-играх, популярных среди детей в Корее.

Локация украшена небольшими флагами разных стран, среди которых можно увидеть и государственный флаг Азербайджанской Республики – данные кадры из четвертого эпизода второго сезона сериала «Игра в кальмара» представлены ниже.

Отметим, что уже известно о том, что третий сезон нашумевшего сериала выйдет на Netflix во второй половине 2025 года.