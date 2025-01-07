Задержан серийный вор, похищавший электрические кабели в Ясамальском районе

В полицию поступило сообщение о краже электрического кабеля и строительных материалов на сумму 1500 манатов из одного из домов, расположенных на Московском проспекте в Ясамальском районе.

Сотрудники 29-го отделения полиции Ясамальского районного управления полиции провели мероприятия, в ходе которых был задержан подозреваемый в совершении кражи, ранее осужденный за преступления, связанные с наркотиками, А.Джафаров, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования было установлено, что задержанный также украл кабели, ноутбук, игровые приставки и золотые изделия из нескольких домов в районе.