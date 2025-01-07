В Бейлягане арестован водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков и алкоголя – ФОТО

Сотрудники Государственной дорожной полиции Бейляганского районного отдела полиции остановили водителя Эльзамина Мамедова за нарушение правил дорожного движения на автомобиле марки «VAZ».

В ходе расследования было установлено, что он находился под воздействием наркотиков и алкоголя, а также управлял автомобилем без водительских прав, сообщает 1news.az со ссылкой на МВД.

На Э.Мамедова был составлен протокол, и дело было направлено в районный суд. Его водительские права были ограничены на 8 месяцев, а сам он был арестован на 15 суток в административном порядке.