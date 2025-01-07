В центре Баку на автомобиль обрушился строительный подъемник – ВИДЕО
В одном из зданий на улице Сулеймана Тагизаде вблизи ЦУМа сломался строительный подъемник и обрушился на стоящие на улице транспортные средства.
В результате инцидента был нанесен ущерб припаркованному рядом автомобилю марки Toyota и мотоциклу – о произошедшем на YouTube канале AStar сообщила телеведущая Ульвира Гараева, которая отмечает, что строительный подъемник ломается здесь во второй раз и никаких мер в связи с этим не принималось.
Известно, что пострадавших при произошедшем инциденте нет.
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