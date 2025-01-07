В центре Баку на автомобиль обрушился строительный подъемник – ВИДЕО

В одном из зданий на улице Сулеймана Тагизаде вблизи ЦУМа сломался строительный подъемник и обрушился на стоящие на улице транспортные средства.

В результате инцидента был нанесен ущерб припаркованному рядом автомобилю марки Toyota и мотоциклу – о произошедшем на YouTube канале AStar сообщила телеведущая Ульвира Гараева, которая отмечает, что строительный подъемник ломается здесь во второй раз и никаких мер в связи с этим не принималось.

Известно, что пострадавших при произошедшем инциденте нет.