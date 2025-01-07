Премьера клипа: Зульфия Ханбабаева «Nələr gördüm» - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева презентовала свой первый проект в 2025 году.

На YouTube канале певицы представлен видеоклип на лирическую песню «Nələr gördüm», автор музыки и слов которой Вугар Субхан – трек выпущен на музыкальном лейбле Beat Music и 10 января будет доступен на всех электронных музыкальных платформах.

Новый клип народной артистки представляет собой красивый видеоряд, гармонично сочетающийся с душевной лирикой песни – видеоработа, снятая режиссером Дели Оруджлу, наполнена глубокими эмоциями, передающими внутренние переживания и силу чувств, отраженные в тексте композиции.

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