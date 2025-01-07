Пропавший без вести в Сальянском районе оказался умышленно убит: Подозревается жена

В результате совместных действий прокуратуры Сальянского района и районного отдела полиции было установлено, что 18 декабря прошлого года пропавший без вести житель Сальянского района Роял Гусейнов (1984 г.р.) был умышленно убит.

В ходе проведенных многочисленных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 17 декабря 2024 года между Р.Гусейновым и его супругой Метанет Гусейновой (1986 г.р.), произошла ссора на ферме, где они работали, расположенной в селе Йени Улуханлы Сальянского района, сообщает 1news.az со ссылкой на совместное заявление Генеральной прокуратуры и МВД.

Были выявлены основания для подозрений в том, что М.Гусейнова выстрелила в мужа из охотничьего ружья, умышленно убив его, а на следующий день, чтобы скрыть следы преступления, она разделала тело и выбросила его части в коллектор на территории села.

Место, где находилось тело Р.Гусейнова, было установлено, и с участием прокурора-криминалиста и эксперта оно было извлечено – с необходимыми экспертизами продолжаются интенсивные следственно-оперативные мероприятия.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство) в Сальянской районной прокуратуре. М.Гусейнова была задержана сотрудниками полиции и передана в следственные органы, а прокуратурой она была задержана как подозреваемая.

«Нераскрытые уголовные дела, включая розыск пропавших без вести, постоянно находятся в центре внимания, и в целях их нахождения, а также раскрытия лиц, совершивших преступления, соответствующие государственные органы регулярно проводят совместные мероприятия», - подчеркивают в Генеральной прокуратуре и МВД.