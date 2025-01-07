134 госслужащих и почти 3800 граждан стали жертвами хакерских атак

Несмотря на реализацию проекта «Кибергигиена» для сотрудников государственных органов, содействие реализации «Инструкции по обеспечению информационной безопасности» и другие просветительские мероприятия, в течение 2024 года сотрудники ряда государственных органов не соблюдали правила кибергигиены, в результате чего 134 сотрудника из 32 государственных учреждений стали жертвами хакерских атак.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности.

Кроме того, граждане, которые не соблюдают правила информационной безопасности и личной кибергигиены при использовании интернета, также становятся жертвами хакерских атак. Статистика граждан, ставших жертвами хакеров и потерявших не только данные на своих персональных компьютерах, но и аутентификационные данные (логин, пароль) и личную информацию, относящуюся к электронным услугам государственных органов, была зафиксирована Государственной службой специальной связи и информационной безопасности. Так, в 2024 году количество граждан, чьи личные аккаунты в государственных электронных сервисах были подвергнуты хакерским атакам, составило 3798.

В течение отчетного периода Госслужба проинформировала соответствующие государственные органы о выявленных случаях взломов, были приняты необходимые меры по устранению последствий, а также проведены проверки на местах в ряде учреждений.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности рекомендует государственным учреждениям подключиться к централизованной антивирусной системе, а гражданам — использовать антивирусные программы индивидуально, а также не переходить по подозрительным ссылкам, отправленным в рамках кибератак, и отправлять информацию о фальшивых доменах на платформу blacklist.gov.az с целью обеспечения надежной защиты от увеличивающихся киберугроз и усиления личной кибергигиены.