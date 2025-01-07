Погода на среду: В Баку ожидаются осадки

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 8 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых районах ожидаются кратковременные осадки. Есть вероятность их усиления в отдельных местах полуострова, но в течение дня осадки постепенно прекратятся. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 8° тепла, днем от 8 до 11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, снизившись с 775 мм рт. ст. до 771 мм рт. ст. Относительная влажность составит 75-85%.

На территории Азербайджана ожидается в основном без осадков, но ночью и утром в некоторых восточных районах возможны кратковременные осадки. В отдельных местах возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью колеблется от -1° до 4° тепла, днем от 7° до 12° тепла, в горах ночью -7° до -12°, днем от -3° до +2° тепла.