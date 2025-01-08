Задержаны лица, совершившие кражу и мошенничество в Низаминском районе

В полицию поступило сообщение о краже из одного из домов в Низаминском районе, в результате которой потерпевшему был причинён материальный ущерб в размере 6850 манатов.

В ходе мероприятий сотрудников 23-го отделения полиции Низаминского района был задержан 46-летний М.Теймуров, подозреваемый в совершении кражи, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Также в ходе операций сотрудников 24-го отделения полиции Низаминского района был задержан Ш.Баялиев, который мошенническим путём завладел 5695 манатами - он ранее также был осуждён за аналогичное преступление.

Проводится расследование.