В Барде задержан мужчина, пытавшийся продать автомат за 2000 манатов – ВИДЕО

Несмотря на призывы полиции о добровольной сдаче оружия и боеприпасов, мероприятия по изъятию оружия продолжаются.

В ходе очередной операции сотрудников Бардинского районного отдела полиции был задержан ранее судимый Шахлар Гасанов, в доме которого были найдены автомат Калашникова, 29 патронов и патронный магазин, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Задержанный объяснил, что намеревался продать оружие и боеприпасы за 2000 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, и по решению суда в отношении Ш.Гасановa избрана мера пресечения в виде ареста.

«Еще раз обращаемся к гражданам с призывом добровольно сдать незаконно хранимое огнестрельное оружие и боеприпасы в полицию. Лицо, добровольно сдавшее незаконное огнестрельное оружие, боевые патроны и взрывчатые вещества, если они не были использованы для совершения преступления, освобождается от ответственности», - подчёркивают в МВД.