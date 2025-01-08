Погода на четверг: В Азербайджане температура воздуха опустится до -8°С

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 9 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачность будет усиливаться, в основном без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-9° тепла, днем 9-12° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 769 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана также ожидается в основном без осадков, местами возможна переменная облачность. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью будет от -1° до +4° тепла, днем 8-13° тепла. В горах ночью температура опустится до -3°-8° мороза, днем от 2° до 7° тепла.