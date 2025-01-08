История отца и сына, выживших в авиакатастрофе под Актау – ВИДЕО

Выжившие при крушении пассажирского самолета Embraer 190 ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный, Самир Дарвишов и его отец Тофик Дарвишов рассказали о своей истории.

В тот день они находились на борту самолета, и в какой-то момент уже приняли, что это конец.

Самир Дарвишов признает, что это чудо, что они сегодня живые. «В первую очередь, я благодарен Богу за то, что выжил. А после летчикам, которые совершили невероятный подвиг. Такого не было ранее. Нас предупредили, что будет жесткое падение, но успокаивали, что все будет хорошо».

Тофик Дарвишов отмечает, что самолет был подвержен внешнему воздействию. В один из моментов он почувствовал сильный удар и в окно увидел, как у самолета отлетела часть с крыла. «Я сказал сыну, что это конец. Мы совершили аварийную посадку, открыл глаза, понял, что мы живы. Позвал сына, он ответил. В этот момент я почувствовал облегчение».

Baku TV подготовил сюжет, взяв интервью у Тофика и Самира Дарвишовых: