С QR-билетами возникла неполадка: Пассажирам вернулись лишние деньги

Капитал Банк сделал заявление в связи с возвращением средств за неиспользованные QR-билеты.

Как известно, пассажиры, пользующиеся метро и автобусами в Баку и на Абшероне, могут легко оплатить проезд без физической карты.

Для этого достаточно создать QR-билет через мобильное приложение Birbank. С момента создания билет действителен в течение одной минуты. Сумма за неиспользованные билеты возвращается на счет клиента в течение 3-30 дней.

В ноябре из-за технической ошибки на счета клиентов были возвращены средства не только за неиспользованные, но и за использованные билеты.

В связи с этим банк уведомил клиентов, что возвращенные суммы за использованные билеты за период с 29 ноября по 4 декабря будут вычтены с их счета до 10 января.

Клиенты могут проверить историю транзакций за указанный период в мобильном приложении Birbank или связаться с центром запросов по номеру 196.