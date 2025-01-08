Большая территория в поселке Тюркян превратилась в мусорную свалку – ВИДЕО

В эфире программы «Xəbər ertəsi», выходящей в эфир на телеканале Xəzər TV, был показан сюжет о расположенной в поселке Тюркян территории, превратившейся в мусорную свалку.

В сюжете отмечается, что ситуация продолжается уже не первый год, и сообщается, что мусор из разных мест сюда привозят неизвестные лица на грузовых машинах по ночам, что в итоге привело к тому, территория приобрела крайне загрязненный и заброшенный вид.

В «Xəbər ertəsi» сообщили, что соответствующие органы начали работы по очистке территории с помощью техники и рабочей силы.