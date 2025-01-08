Скончался отец Вугара Гашимова

Сегодня скончался отец покойного гроссмейстера Вугара Гашимова Гасым Гашимов, пострадавший в результате взрыва в частном доме в селе Новханы Абшеронского района.

Гасым Гашимов проходил лечение в больнице, где и скончался сегодня.

3 декабря в частном жилом доме в селе Новханы Абшеронского района произошел взрыв, в результате которого пострадали родители Вугара Гашимова. С тех пор Гасым Гашимов проходил лечение в больнице. 75-летний мужчина получил ожоги I, II и III степени лица и нижних конечностей. Но спасти его жизнь не удалось.

Allah Rəhmət Eləsin!