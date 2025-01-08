Еще на одной улице в Баку снижена максимальная скорость – ФОТО

В столице продолжаются мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения, эффективное управление транспортными потоками.

В рамках этих мер ограничение скорости было снижено еще на одной улице, говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог

Ограничение скорости на столичной улице Микаила Алиева снижено с 60 км/ч до 50 км/ч. На обозначенном участке дороги установлены соответствующие дорожные знаки.

«Мы просим водителей соблюдать ограничения скорости для обеспечения безопасности движения», - отмечают в Госагентстве.