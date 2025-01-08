Стали известны даты празднования вторников Новруза

Стали известны даты празднования новрузовских вторников в Азербайджане в 2025 году.

В этом году первый вторник будет отмечаться 25 февраля, а последний - 18 марта.

Так, 25 февраля будет отмечаться «Вторник воды», 4 марта – «Вторник огня», 11 марта – «Вторник воздуха», а последний новрузовский вторник, «Вторник земли» - 18 марта.

Отметим, что весна в Азербайджане наступит 20 марта в 13:01:25 по бакинскому времени – в это время день и ночь становятся равными, и Солнце восходит точно на востоке, а заходит на западе.

Напоминаем, что в соответствии с соответствующим решением Кабинета Министров, в этом году в Азербайджане 20, 21, 22, 23 и 24 марта были установлены как дни празднования Новруз - поскольку 23 и 24 марта выпадают на субботу и воскресенье, соответственно с 20 по 26 марта будут нерабочими днями.