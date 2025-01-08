Спортсмен, называемый заказчиком нападения на майора ГПС, отпущен на свободу

Чемпион мира и Европы, уже бывший вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, Рамал Асланов, которого называли заказчиком нападения на майора Государственной пограничной службы, мастера спорта по кикбоксингу Фуада Зейналова, отпущен на свободу.

Об этом Oxu.Аz сообщил сам Фуад Зейналов.

«Заказчик нападения на меня Рамал Асланов вышел на свободу. Освобождать такого человека неправильно. Я буду требовать его наказания. Этим делом займется мой личный адвокат. Я подам в суд на руководство федерации и Рамала Асланова. Недопустимо, чтобы такие люди разгуливали на свободе. При необходимости я также назову имена его покровителей», - заявил Ф.Зейналов.

Отметим, что тренеры Эльнур Гамидов, Эмиль Гумбатов, Эльчин Гусейнов, Эльвин Мамедов и Муса Ахмедов, подозреваемые в нападении на майора ГПС Фуада Зейналова, арестованы на 3 месяца.

Напомним, что Рамал Асланов вчера был освобожден от должности первого вице-президента Федерации кикбоксинга.