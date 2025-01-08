Умер актер из сериала «Ходячие мертвецы»

Ушел из жизни 32-летний актер, музыкант и режиссер Келлер Форнес, известный по роли в сериале «Ходячие мертвецы».

Издание People сообщает о том, что К.Форнес умер 19 декабря 2024 года в Техасе - однако известно это стало только теперь; отмечается, что причины его смерти неизвестны. Последний пост на своих страницах в социальных сетях актер выложил за несколько дней до ухода из жизни.

В актерской фильмографии Келлера Форнеса, помимо «Ходячих мертвецов», также значатся такие проекты, как «Гений», «Игра», «Сомнения» и т.д.