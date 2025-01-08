В Азербайджане врач отпраздновала свой день рождения во время операции - ВИДЕО

Необычное поздравление получила на днях хирург-гинеколог Ляман Алиева прямо в операционной. Соответствующие кадры вызвали неоднозначную реакцию у пользователей Сети.

Как рассказала Oxu.Az хирург акушер-гинеколог Ляман Алиева, она понятия не имела, что ее ждет такой сюрприз.

"Когда увидела входящих медсестер, сначала опешила. Потом поняла, что коллеги решили поздравить меня с днем рождения таким образом. Прошло некоторое время, пока я осознала всю ситуацию. Все, кто вошел в комнату, были медсестрами, участвовавшими в операции. Что я могла им сказать?

Мы были на эмоциях, не подумали о возможной негативной реакции. Сейчас я сожалею, что опубликовала это видео", - призналась хирург.

По ее словам, главврач уже сделал им предупреждение.

Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения Азербайджана также начал проверку в связи с фактом.

Об этом Oxu.Az сообщили в ЦАЭ.

"Вопрос будет тщательно расследован. После завершения проверки будет предоставлена подробная информация о результатах", - говорится в информации.