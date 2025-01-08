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AZAL приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку

First News Media20:40 - Сегодня
AZAL приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку

В связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над Казанью авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с целью обеспечения безопасности полетов приостанавливает все рейсы по маршруту Баку–Казань–Баку на неопределенное время.

Об этом сообщила пресс-служба "Азербайджанских авиалиний".

Пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected].

AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и своевременно информировать пассажиров о любых изменениях в расписании.

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