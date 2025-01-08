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Звезда «Евровидения 2013» Фарид Мамедов продолжает творческую деятельность в США – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:15 - Сегодня
Звезда «Евровидения 2013» Фарид Мамедов продолжает творческую деятельность в США – ВИДЕО

Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2013» певец Фарид Мамедов презентовал новый музыкальный проект.

Напомним, что в один момент Ф.Мамедов исчез из поля зрения СМИ и поклонников, после чего стало известно, что исполнитель переехал с семьей на постоянное место жительства в США, где отошел от творчества и музыки – в августе 2024 года певец нарушил десятилетнее творческое молчание, выпустив лирическую композицию на английском языке «All I ask», которая была тепло встречена его поклонниками в социальных сетях.

Фарид Мамедов продолжает свою творческую деятельность в США – на его официальном YouTube-канале презентован клип на песню «Winner» (Победитель), исполненную с проживающим в Лос-Анджелесе азербайджанским рок-музыкантом Алтуном Зейналовым.

«Мы написали песню «Winner» всего за несколько минут, импровизируя и экспериментируя. Вся суть в страсти, и у нас есть еще больше песен, созданных таким же образом. Мы надеемся, что сможем передать вам ту же атмосферу, которую чувствовали, когда творили», - рассказывает Ф.Мамедов, обещая слушателям, что вскоре он вместе с А.Зейналовым представит еще дуэтные треки.

Рассказывая о новой песне, Фарид Мамедов отмечает следующее: «Winner» – это поп-рок композиция о том, как важно оставаться стойким, проявлять терпение и сохранять внутренний огонь. Жизнь может увести вас в самых разных направлениях, но если не сдаваться, однажды можно добиться всего, о чём мечтаете».

Отметим, что на международном песенном конкурсе «Евровидение 2013» Фарид Мамедов показал один из лучших результатов за всю историю участия Азербайджана в этом конкурсе – певец с лирической балладой «Hold me» занял второе место в финале, набрав по результатам голосования жюри и телезрителей 234 балла.

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