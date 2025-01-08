В Азербайджане на некоторых дорогах из-за тумана видимость ограничивалась до 1000 метров

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии на 9:00 утра 8 января, в большинстве районов Азербайджана погода была в основном без осадков, однако в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых восточных районах наблюдались кратковременные осадки.

Количество выпавших осадков составило в Баку и на Абшеронском полуострове - 9 мм, в Нефтчале - 5 мм, в Шеки, Лянкяране, Исмаиллы, Огузе, Балакене, Шамахе, Гобустане, Билясуваре, Лерике и Астаре - 3 мм.

Туман был зафиксирован в Нахчыване, Джульфе, Дашкесане, Гядабее, Гейгёле, Нафталане, Товузе, Балакене, Шамкире, Шеки, Габале, Шамахе, Евлахе и Лерике. Видимость в тумане ограничивалась до 500–1000 метров.

Минимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове до +6 °C, в районах Арана до +4 °C, а в Нахчыванской АР и горных районах была зафиксирована температура до -9 °C.