Баку принял матч Лиги чемпионов

Вчера в Баку прошел баскетбольный матч плей-офф Лиги чемпионов ФИБА между турецким «Алиага Петким Спор» и израильским «Хапоэлем».

В матче, прошедшем в Бакинском дворце спорта, победу отпраздновал турецкий клуб (82:81).

Матч прошел в Баку, так как ранее израильский клуб отказался ехать в Стамбул на первую игру, и было решено провести ее на нейтральном поле. Стороны пришли к согласию провести матч в Баку.

В плей-офф команды играют до двух побед. Если по итогам двух матчей счет в серии будет равный, третья игра также пройдет в Баку. Она запланирована на 22 января.