Ликвидированные полосы СОР29: Почему водители боятся на них заезжать? – ВИДЕО

После завершения в Баку саммита СОР29 перестали действовать и специальные полосы, выделенные для участников мероприятия.

Эти полосы не входят в сеть полос для общественного транспорта, но, несмотря на то, что СОР29 давно завершен, далеко не на всех дорогах Баку разметка была устранена. Вместе с тем, с обочин дорог убрали знаки, запрещающие въезд на данные полосы. Но ряд водителей все равно боится заезжать на полосы СОР29, думая, что могут быть оштрафованы. В результате на ряде дорог это создает дополнительные заторы.

ATV подготовил видеосюжет о данной проблеме.