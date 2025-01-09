Погода на пятницу: В Баку ожидается до 14° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 10 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем 9-14° тепла. Атмосферное давление снизится с 770 мм рт. ст. до 767 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем - 65-70%.

В районах Азербайджана ожидается, что погода будет в основном без осадков, местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 8-13° тепла. В горах ночью температура будет от 3° мороза до 8° мороза, днем - от 3° до 8° тепла.