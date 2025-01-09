Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз – ФОТО

Компания Henley & Partners опубликовала обновленный рейтинг паспортов мира по свободе безвизовых передвижений в 2025 году.

Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила 199 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии). Рейтинг основан на эксклюзивных данных Timatic (система предоставления информации о визах и иммиграционных требованиях) от Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Отметим, что Сингапур в 2025 году вернул себе звание лидера среди паспортов, предоставляющих максимальную свободу перемещения - согласно Индексу паспортов мира, граждане этой страны могут посещать без визы 195 из 227 мировых направлений.

В обновленном рейтинге Азербайджан занял 70-ю строчку. Число стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз или с упрощенным въездом, составляет 72 - со списком этих стран можно ознакомиться ниже; страны, для посещения которых гражданам Азербайджана не требуются визы, отмечены в списке галочкой.