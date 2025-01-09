Мошенник под видом помощи ограбил пенсионерку в Сумгайыте

В полицию поступила информация о том, что 7 января неизвестный, под предлогом оказания помощи, подошел в Сумгайыте к 63-летней женщине и, применив силу, забрал у неё 30 манатов и мобильный телефон.

В результате оперативных мероприятий сотрудников 1-го отделения полиции Сумгайытского городского управления полиции был задержан 38-летний Аббас Гасанов, совершивший преступление, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования также было установлено, что он совершил мошенничество в отношении ещё одного человека, забрав его мобильный телефон.

В ходе ещё одной операции, проведённой полицией Сумгайыта, были задержаны ранее судимые Эвез Джафаров и Сурая Балаева. Они были установлены как подозреваемые в краже строительных инструментов и материалов на сумму 1200 манатов из одного из домов, а также в краже 7320 манатов из женской куртки в одном из торговых центров, расположенных на территории города.

Расследование по факту продолжается.