 На этих автодорогах установлены электронные весы - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На этих автодорогах установлены электронные весы - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:59 - Сегодня
На этих автодорогах установлены электронные весы - ФОТО - ВИДЕО

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает работы по установке технических средств (электронных весов и чипов) для измерения параметров веса и массы крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств на общественных автомобильных дорогах, с целью их защиты.

Процесс установки электронных весов, основанных на новых технологиях, осуществляется в два этапа, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

На первом этапе планируется установить 17 весов в 11 местах, на втором этапе - 34 весов в 20 местах, всего будет установлено 51 весов в 31 месте.

На первом этапе уже завершены работы по установке 6 весов в 4 местах, в 7 местах планируется в ближайшее время ввести в эксплуатацию 11 весов:

- На 44,6 км автодороги M-1 Баку-Губа-Россия с правой стороны завершена установка технических средств, пункт введён в эксплуатацию.

- На 65,1 км автодороги M-1 Баку-Губа-Россия с левой стороны завершена установка технических средств, пункт введён в эксплуатацию.

- На 129 км автодороги M-1 Баку-Губа-Россия с обеих сторон завершена установка технических средств, пункт введён в эксплуатацию.

- На 47,9 км автодороги M-2 Баку-Алят-Газах-Грузия с обеих сторон завершена установка технических средств, пункт введён в эксплуатацию.

- На 11,3 км автодороги M-3 Алят-Астара-Иран с обеих сторон завершена установка технических средств. Планируется, что пункт будет введён в эксплуатацию до конца января.

- На 244,2 км автодороги M-3 Баку-Алят-Газах-Грузия с левой стороны продолжаются работы по установке технических средств. Планируется, что пункт будет введён в эксплуатацию до конца января.

- На 55,3 км автодороги M-4 Баку-Шамахы-Евлах с обеих сторон продолжаются работы по установке технических средств.

- На 264 км автодороги M-4 Баку-Шамахы-Евлах с левой стороны завершена установка технических средств. Планируется, что пункт будет введён в эксплуатацию до конца января.

- На 44,9 км автодороги M-5 Евлах-Загатала-Грузия с правой стороны завершена установка технических средств. Планируется, что пункт будет введён в эксплуатацию до конца января.

- На 91,6 км автодороги M-6 Гаджикабул-Бехремтепе-Миндживан с обеих сторон продолжаются работы по установке технических средств. Планируется, что пункт будет введён в эксплуатацию до конца января.

- На 21,4 км автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша (Дорога Победы) с обеих сторон продолжаются работы по установке технических средств. Планируется, что пункт будет введён в эксплуатацию до конца января.

На втором этапе планируется установить 34 весовых устройства в 20 местах. Завершение проекта намечено на конец 2026 года. Уже начались подготовительные работы для старта второго этапа, и в одном из районов началась установка электронных весов:

- На 451,2 км автодороги M-2 Баку-Элэт-Казах-Грузия с обеих сторон начались работы по установке технических средств, в том числе ремонтные работы.

Следует отметить, что для сбора данных в едином центре был создан Центр управления (Мониторинговый центр). Кроме того, завершены работы по обеспечению передачи данных о нарушениях, совершённых крупногабаритными или тяжеловесными транспортными средствами, в электронную базу данных МВД для дальнейшего выявления нарушений с помощью установленных электронных весов и вынесения электронных решений.

Поделиться:
240

Актуально

Повестка Президента

Азербайджан против «колоссов на глиняных ногах»: Чье слово будет весомей при ...

Xроника

Председатель Совета Европейского Союза

Политика

Айхан Гаджизаде ответил Пашиняну

Мнение

Азербайджанская модель социально-экономического развития – пример стабильности ...

Общество

Минобороны: В учебном центре «Горан» уничтожаются непригодные боеприпасы

Во Франции в 2024 году обанкротились 66 тысяч компаний

Врач, отмечавшая свой день рождения во время операции, отстранена от работы - ОБНОВЛЕНО

В Баку угнана Toyota

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Массовое ДТП в Казахстане: число пострадавших авто возросло до 95 - ВИДЕО

В Азербайджане врач отпраздновала свой день рождения во время операции - ВИДЕО

Отчет о падении борта AZAL утвердят не позже чем через три года

В Баку будет построено 10 новых станций метро

Последние новости

Минобороны: В учебном центре «Горан» уничтожаются непригодные боеприпасы

Сегодня, 19:15

Община Западного Азербайджана призвала премьер-министра Армении к диалогу

Сегодня, 19:00

В Агдаме впервые в Азербайджане будут производиться зарядные устройства для электромобилей

Сегодня, 18:45

Председатель Совета Европейского Союза

Сегодня, 18:30

Дочь Майкла Джексона сделала откровенное признание – ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Между НОК и Агентством кино Азербайджанской Республики подписан меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 18:00

Во Франции в 2024 году обанкротились 66 тысяч компаний

Сегодня, 17:43

Айхан Гаджизаде ответил Пашиняну

Сегодня, 17:40

Врач, отмечавшая свой день рождения во время операции, отстранена от работы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:13

Латвия будет запрашивать у граждан стран СНГ информацию о цели визита

Сегодня, 17:07

В Баку угнана Toyota

Сегодня, 17:04

Джозеф Аун стал президентом Ливана

Сегодня, 17:00

Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Грузии

Сегодня, 16:35

Медведев не исключил, что Пашинян вспомнит о членстве Армении в ОДКБ после заявлений Ильхама Алиева

Сегодня, 16:33

В КСИР заявили о крупном стратегическом поражении Ирана в Сирии

Сегодня, 16:27

Перенесено объявление номинантов на премию «Оскар»

Сегодня, 16:22

ДТП стало причиной затора на одной из оживленных дорог Баку – ФОТО

Сегодня, 16:16

После визита в Баку: Ахмадиан обсудил будущее армяно-иранского партнерства

Сегодня, 16:14

Kapital Bank начал подписку на долларовые облигации

Сегодня, 16:05

Азербайджан против «колоссов на глиняных ногах»: Чье слово будет весомей при формировании нового миропорядка?

Сегодня, 16:00
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23