На этих автодорогах установлены электронные весы - ФОТО - ВИДЕО

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает работы по установке технических средств (электронных весов и чипов) для измерения параметров веса и массы крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств на общественных автомобильных дорогах, с целью их защиты.

Процесс установки электронных весов, основанных на новых технологиях, осуществляется в два этапа, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

На первом этапе планируется установить 17 весов в 11 местах, на втором этапе - 34 весов в 20 местах, всего будет установлено 51 весов в 31 месте.

На первом этапе уже завершены работы по установке 6 весов в 4 местах, в 7 местах планируется в ближайшее время ввести в эксплуатацию 11 весов:

- На 44,6 км автодороги M-1 Баку-Губа-Россия с правой стороны завершена установка технических средств, пункт введён в эксплуатацию.

- На 65,1 км автодороги M-1 Баку-Губа-Россия с левой стороны завершена установка технических средств, пункт введён в эксплуатацию.

- На 129 км автодороги M-1 Баку-Губа-Россия с обеих сторон завершена установка технических средств, пункт введён в эксплуатацию.

- На 47,9 км автодороги M-2 Баку-Алят-Газах-Грузия с обеих сторон завершена установка технических средств, пункт введён в эксплуатацию.

- На 11,3 км автодороги M-3 Алят-Астара-Иран с обеих сторон завершена установка технических средств. Планируется, что пункт будет введён в эксплуатацию до конца января.

- На 244,2 км автодороги M-3 Баку-Алят-Газах-Грузия с левой стороны продолжаются работы по установке технических средств. Планируется, что пункт будет введён в эксплуатацию до конца января.

- На 55,3 км автодороги M-4 Баку-Шамахы-Евлах с обеих сторон продолжаются работы по установке технических средств.

- На 264 км автодороги M-4 Баку-Шамахы-Евлах с левой стороны завершена установка технических средств. Планируется, что пункт будет введён в эксплуатацию до конца января.

- На 44,9 км автодороги M-5 Евлах-Загатала-Грузия с правой стороны завершена установка технических средств. Планируется, что пункт будет введён в эксплуатацию до конца января.

- На 91,6 км автодороги M-6 Гаджикабул-Бехремтепе-Миндживан с обеих сторон продолжаются работы по установке технических средств. Планируется, что пункт будет введён в эксплуатацию до конца января.

- На 21,4 км автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша (Дорога Победы) с обеих сторон продолжаются работы по установке технических средств. Планируется, что пункт будет введён в эксплуатацию до конца января.

На втором этапе планируется установить 34 весовых устройства в 20 местах. Завершение проекта намечено на конец 2026 года. Уже начались подготовительные работы для старта второго этапа, и в одном из районов началась установка электронных весов:

- На 451,2 км автодороги M-2 Баку-Элэт-Казах-Грузия с обеих сторон начались работы по установке технических средств, в том числе ремонтные работы.

Следует отметить, что для сбора данных в едином центре был создан Центр управления (Мониторинговый центр). Кроме того, завершены работы по обеспечению передачи данных о нарушениях, совершённых крупногабаритными или тяжеловесными транспортными средствами, в электронную базу данных МВД для дальнейшего выявления нарушений с помощью установленных электронных весов и вынесения электронных решений.