В Наримановском районе реализуют грандиозный проект - ФОТО

На месте сносимых в Наримановском районе Баку ресторана «Шуша» и ряда других объектов будет реализован грандиозный проект на основе генплана Университета АДА.

Кроме того, расположенный на этой территории парк Шахрияра тоже будет реконструирован. Также здесь будет действовать Итальяно-Азербайджанский университет, находящийся в кампусе Университета АДА, фундамент которого был заложен ранее.

Проектом предусмотрено и восстановление исторического здания городской поликлиники №4. Помимо этого, предлагается перевести Республиканскую детскую библиотеку имени Фиридун бека Кочарли в парк Шахрияра.

Источник: Qafqazinfo