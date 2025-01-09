В Азербайджанской академии спорта массовые сокращения? – Официальный комментарий

Пресс-служба Азербайджанской академии спорта прокомментировала информацию, распространенную в некоторых СМИ, о массовых сокращениях.

В сообщении отмечается, что утверждения о сокращении 100 человек не соответствуют действительности.

«К сожалению, информация была опубликована без уточнения. Как известно, 13 мая 2024 года Кабинет министров принял решение о реорганизации Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта и утверждении нового устава, преобразовав Академию в публичное юридическое лицо.

Основываясь на этом, Азербайджанская спортивная академия поставила перед собой цель совершенствовать образовательную стратегию и достичь международных стандартов в кратчайшие сроки, для чего начались масштабные реформы.

Реформы включают несколько этапов, в том числе формирование административного состава Академии. В настоящее время набор административного персонала Академии осуществляется с учетом современных требований через индивидуальные собеседования, которые проводятся с участием независимого жюри и видеозаписи процесса. Успешные кандидаты получат соответствующие должности. Однако процесс еще не завершен, и распространение ложной информации до его окончания может нанести вред реформам и повлиять на их результаты.

Мы верим, что в ближайшее время спортивное сообщество станет свидетелем положительных результатов этих реформ, направленных на развитие профессионального спорта в соответствии с требованиями государственной спортивной политики», - говорится в заявлении.