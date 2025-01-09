МВД разбирается в драке женщин во дворе школы в Баку – ВИДЕО

В социальных сетях распространились кадры драки родителей во дворе бакинской школы.

В пресс-службе МВД сообщили, что по данному факту проводится расследование, пишет Qafqazinfo.

Драка произошла 18 декабря во дворе средней школы номер 158 в Ясамальском районе столицы.

«В связи с инцидентом стороны конфликта обратились с жалобой в полицию. У них были взяты объяснительные, было осмотрено место происшествия и был составлен протокол. Оба лица были направлены на медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных увечий. Расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе.