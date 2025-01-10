Погода на субботу: В Баку ожидается до 13° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 11 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Однако утром возможен кратковременный небольшой дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днём 9-13° тепла. Атмосферное давление снизится с 766 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность будет составлять 75-85%.

В регионах Азербайджана в основном будет погода без осадков, но местами возможен кратковременный туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью от -2° до +3°, днём 8-13° тепла, в горах ночью от -2° до -7° мороза, днём от +3° до +8° тепла.