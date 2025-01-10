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В этот день Марс окажется в противостоянии, наблюдать за которым можно будет и в Баку

Феликс Вишневецкий14:58 - Сегодня
В этот день Марс окажется в противостоянии, наблюдать за которым можно будет и в Баку

16 января планета Марс будет в противостоянии, во время которого Марс и Солнце находятся в противоположных направлениях относительно Земли.

Это ситуация, когда Марс находится в полностью освещенной позиции и близко к Земле, сообщает 1news.az со ссылкой на кафедру астрофизики БГУ.

В состоянии противостояния Марс будет виден всю ночь. Это положение является одним из лучших для наблюдения Марса как через телескоп, так и невооруженным глазом. Планета будет выглядеть ярче и крупнее, что создает идеальные условия для астрономов, чтобы изучать ее характеристики. Кроме того, 12 января в 23:00 Марс окажется на расстоянии 0,642 астрономической единицы (96,079 миллионов км) от Земли. Каждое приближение Марса сопровождается противостоянием, которое происходит почти в одно и то же время с разницей в несколько дней. Эта задержка связана с заметной эллиптической формой орбиты Марса. На этот раз, когда Марс окажется вблизи Земли, его угловой размер составит 14,6", а яркость — -1,4 звездных величины. Другими словами, он будет примерно в 900 раз ярче самой тусклой звезды, видимой невооруженным глазом.

Из Баку Марс будет виден всю ночь - примерно с 18:30 до 07:41. В 01:14 он пересечет небесный меридиан и в этот момент окажется на высоте 74° над горизонтом.

Наибольшее противостояние Марса — это событие, когда Марс и Земля находятся на минимальном расстоянии друг от друга, а Марс достигает максимальной яркости и углового размера на небе. Этот феномен связан с эллиптической орбитой Марса, так как планета движется на разном расстоянии от Солнца в своей орбите. Наибольшее противостояние Марса происходит примерно раз в 15–17 лет, когда Марс находится в перигелии — ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, а Земля максимально приближается к Марсу. В такие моменты расстояние между Землей и Марсом составляет около 0,37 астрономической единицы (приблизительно 55 миллионов километров).

Во время наибольшего противостояния угловой размер Марса увеличивается до примерно 25,1", что заметно больше, чем при обычных противостояниях. Его яркость достигает -2,9 звездной величины, делая Марс вторым по яркости объектом ночного неба после Венеры. В такие моменты основные детали поверхности Марса, такие как полярные шапки, пустыни и альбедо-характеристики, можно отчетливо наблюдать через телескоп.

В последние годы произошло несколько значительных событий наибольшего противостояния Марса:

- 27 августа 2003 года: Марс находился на расстоянии всего 55,7 миллионов километров от Земли, что стало самым близким противостоянием за последние 60 000 лет. Угловой размер Марса достигал около 25,1", и это событие сопровождалось крупными наблюдательными кампаниями.

- 27 июля 2018 года: В этот раз Марс находился на расстоянии всего 57,6 миллионов километров.

Ожидается, что следующее наибольшее противостояние произойдет 15 сентября 2035 года, когда Марс окажется примерно на расстоянии 56 миллионов километров от Земли.

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