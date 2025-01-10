Бывший замглавы ИВ, замешанная в избиении школьницы, отозвала свою кандидатуру на муниципальных выборах в Азербайджане
Бывший заместитель главы Исполнительной власти Лянкяранского района Расиля Алиева (Арифгызы) отозвала свою кандидатуру на муниципальных выборах.
Р.Алиева (Арифгызы) баллотировалась в члены Лянкяранского городского муниципалитета, но уже сняла свою кандидатуру, пишет АПА.
Ее имени больше нет в списке зарегистрированных кандидатов по округам, размещенном на сайте ЦИК.
Отметим, что Р.Алиева была заместителем главы исполнительной власти – завотделом общественно-политических и гуманитарных вопросов. В июле 2022 года появилась информация о том, что Расиля Алиева и директор средней школы №4 Егана Аскерова избили ученицу 9-го класса Джамалову Алию Самир гызы. После расследования Р.Алиева была освобождена от должности.
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