Бывший замглавы ИВ, замешанная в избиении школьницы, отозвала свою кандидатуру на муниципальных выборах в Азербайджане

Бывший заместитель главы Исполнительной власти Лянкяранского района Расиля Алиева (Арифгызы) отозвала свою кандидатуру на муниципальных выборах.

Р.Алиева (Арифгызы) баллотировалась в члены Лянкяранского городского муниципалитета, но уже сняла свою кандидатуру, пишет АПА.

Ее имени больше нет в списке зарегистрированных кандидатов по округам, размещенном на сайте ЦИК.

Отметим, что Р.Алиева была заместителем главы исполнительной власти – завотделом общественно-политических и гуманитарных вопросов. В июле 2022 года появилась информация о том, что Расиля Алиева и директор средней школы №4 Егана Аскерова избили ученицу 9-го класса Джамалову Алию Самир гызы. После расследования Р.Алиева была освобождена от должности.