58-летний Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз – ФОТО

Всемирно известный французский актер Венсан Кассель сообщил в социальной сети Instagram о том, что стал отцом в четвертый раз.

«Угадайте, кто родился 7 января 2025 года. Уже умный, полный здоровья, любви и поэзии. Самый крутой парень на свете», - пишет В.Кассель в соцсети, сообщая о том, что он и его 28-летняя возлюбленная бразильская модель Нара Баптиста стали родителями.

Также актер назвал и имя новорожденного сына – малыш получил имя Каэтано.

Напомним, что с 1999 по 2013 год Венсан Кассель был женат на итальянской кинодиве Монике Беллуччи; у бывших супругов есть две дочери - Дева (2004) и Леони (2010). А в 2018 году вторая супруга актера модель Тина Кунаки родила ему дочь, которую назвали Амазони.