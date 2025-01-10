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5 главных целей АФФА, представленных в Стратегии развития футбола

Теймур Максутов16:19 - Сегодня
5 главных целей АФФА, представленных в Стратегии развития футбола

Сегодня АФФА представила общественности проект Стратегии развития футбола.

В стратегии представлены 5 главных целей, которые должны быть реализованы:

1) Одной из долгосрочных целей данной стратегии является продвижение мужской национальной команды в топ-75, а женской национальной команды — в топ-50 рейтинга ФИФА.

2) Также долгосрочной целью является вхождение мужских клубов в топ-20 рейтинга УЕФА, а женских команд — в топ-40.

3) Создание нового инновационного Центра развития футбола Азербайджанской Республики, который будет направлен на воспитание талантливых азербайджанских футболистов и тренерского состава, способных привлечь внимание ведущих клубов Европы.

4) Обеспечение конкурентоспособности национальных сборных среди юношеских возрастных категорий, чтобы они регулярно выходили в финальные стадии чемпионатов Европы.

5) Удвоение общей рыночной стоимости профессиональных клубов Азербайджана.

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